На некоторых верфях Норвегии начался ремонт российских судов

Представитель Росрыболовства сейчас находится в Норвегии и добивается того, чтобы все незаконно удерживаемые шесть российских рыбопромысловых судна были возвращены, сообщил глава организации Илья Шестаков

МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Некоторые норвежские верфи начали ремонт судов из России, ремонт вскоре закончится, есть надежда, что суда смогут выйти, но не все. Представитель Росрыболовства сейчас находится в Норвегии и добивается того, чтобы все незаконно удерживаемые шесть российских рыбопромысловых судна были возвращены, сообщил глава организации Илья Шестаков в пятницу в Мурманске журналистам.

"Мы сейчас работаем вместе с компаниями норвежскими, наш представитель Росрыболовства находится в Норвегии, отрабатывает возможные механизмы. В целом ситуация не везде критичная. На некоторых верфях начался ремонт. Мы надеемся, что в ближайшее время он закончится и суда смогут выйти, но не на всех. И поэтому наша задача - сделать так, чтобы на всех верфях этот ремонт закончился, суда были возвращены и не удерживались незаконно", - сказал Шестаков, не уточняя названия судов и верфи.

По его словам, сложившаяся ситуация вынуждает быстро организовывать судоремонт в России и, в частности, в Мурманске, несмотря на все прежние удобства ремонта в Норвегии.

"Вопросы судоремонта острые. Один из вариантов размещения судоремонта и его развитие на территории Мурманского рыбного порта. Для этого есть все необходимые мощности и есть готовность наших компаний инвестировать в это", - добавил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.