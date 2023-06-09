В ЦБ сообщили о продолжении сокращения валютных сбережений россиян в мае

В Банке России при этом отметили, что сокращение происходит более низкими темпами, чем в предыдущие месяцы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Валютные сбережения россиян в мае продолжили сокращаться, однако более низкими темпами, чем были в предыдущие месяцы, говорится в материалах Банка России.

"Сбережения в валюте продолжили плавно сокращаться, однако более низким темпом, чем в предыдущие месяцы. Это, вероятно, обусловлено постепенной подстройкой валютной структуры депозитного портфеля, а также увеличением вкладов в валютах дружественных стран, - отмечается в материалах. - В ближайшей перспективе сохранение привлекательных депозитных ставок, при прочих равных, поддержит рост средств населения в банках".

В валютном сегменте ожидается замедление оттока средств по мере стабилизации валютной структуры депозитного портфеля и закрепления в нем роли юаня, а также из-за действующих ограничений на снятие наличной валюты, указали в ЦБ.