ЦБ сообщил о сохранении в мае роста потребкредитования

Как отметил регулятор, в дальнейшем этот тренд продолжится

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Рост розничного кредитования в мае сохранился, в дальнейшем этот тренд продолжится, следует из материалов ЦБ РФ.

"Расширение розничного кредитования, по оперативным данным, сохранялось и в мае, главным образом в долгосрочном сегменте. По мере восстановления экономической активности улучшаются ожидания как заемщиков, так и банков, что в том числе может находить отражение в некотором смягчении неценовых условий кредитования и увеличении выдач при неизменных кредитных ставках. В ближайшие месяцы в условиях возросшей потребительской активности можно ожидать сохранения спроса населения на неипотечные кредиты", - отмечает регулятор.

При этом, по данным ЦБ, в ипотечном сегменте рынка при сохранении высоких цен на недвижимость можно ожидать умеренного охлаждения, связанного с регулятивными мерами по снижению рисков в данном сегменте и накопленной долговой нагрузкой населения.

Банк России указывает, что в апреле ускорение в сегменте необеспеченного потребительского кредитования сохранялось.

"Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 1,2%, что составило в годовом выражении прирост в 8,0% по сравнению с 5,1% в марте. Оперативные данные указывают на сохранение высоких объемов выдачи в розничном сегменте и в мае", - отмечает регулятор.