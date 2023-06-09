В Госдуме предложили ввести минимальную розничную цену на всю алкогольную продукцию

В комитете по экономической политике состоялось совещание по этому вопросу

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Участники совещания в комитете по экономической политике Госдумы предложили рассмотреть вопрос о введении минимальной розничной цены на всю алкогольную продукцию, а также решить вопрос с утилизацией конфискованного спирта, который годами находится на хранении и может снова попасть на рынок. Об этом сообщила журналистам первый зампредседателя комитета по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") после совещания по ситуации, связанной с массовым отравлением суррогатным алкоголем жителей в Ульяновской, Нижегородской областях и других субъектах РФ, а также по выработке предложений о совершенствовании законодательного регулирования производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

В совещании приняли участие все профильные министерства, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, производители алкогольной продукции и общественные организации.

"Последнее отравление суррогатом, которое унесло жизни 33 наших граждан, к сожалению, не единичный случай. Подобные случаи происходили и ранее. Задача совещания - понять причину случившегося, выработать пути решения, в том числе по превентивным мерам, и при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство или нормативные акты", - сказала она.

По словам Школкиной, обсуждение свелось к нескольким предложениям. "Навести порядок в сфере производства медицинского спирта, который зачастую вместо прямого назначения попадает на розничный рынок, в том числе через нелегальное производство таких напитков, как пиво, сидр, медовуха, ввести жесткий контроль за производством, транспортировкой, использованием и утилизацией метанолового спирта - именно он зачастую является виновником массового отравления наших граждан", - подчеркнула депутат.

Также, по ее словам, предлагалось отменить мораторий на проверку алкогольной продукции, пива и других алкогольных напитков в рознице, в первую очередь в так называемых наливайках, и рассмотреть вопрос о введении минимальной розничной цены на всю алкогольную продукцию и перераспределении части акцизов в зависимости от фактического потребления в региональные бюджеты, "что будет способствовать легализации рынка и стимулированию регионов к более активному противодействию нелегальной продукции".

Кроме того, на совещании шла речь о необходимости решить вопрос с утилизацией конфиската, в том числе спирта, который годами находится на хранении, и "за которое государство еще и платит, и который, к сожалению, иногда попадает снова на рынок", пояснила депутат. "И самое ужасное, если этот спирт оказывается техническим, использование которого категорически запрещено при производстве пищевых продуктов или напитков. Так как времени остается мало, а решения принимать надо, договорились к 16 июня собрать конкретные предложения от всех заинтересованных сторон, чтобы уже точечно пройтись по конкретным законодательным инициативам", - резюмировала Школкина.