Годовая инфляция в России в мае ускорилась до 2,51%

По данным Росстата, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,31%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в мае 2023 года ускорилась до 2,51% с 2,31% в апреле. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,31%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в мае подешевели на 0,31% по сравнению с апрелем и на 0,91% в годовом выражении. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,34% в месячном выражении и на 0,16% по сравнению с маем 2022 года. Стоимость услуг выросла на 1,13% к апрельскому показателю и на 11,02% в годовом выражении.

Продовольственные товары

В мае среди продовольственных товаров заметный рост цен наблюдался на сахарный песок - на 6%, куриное мясо - на 5,4%, баранину (кроме бескостного мяса) - на 4,7%, куриные окорочка - на 1,9%, охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород и мороженые кальмары - на 1%, бескостную свинину и мороженую неразделанную рыбу - на 0,9%, вареные колбасы, кулинарные изделия из птицы и кофе в организациях быстрого обслуживания - на 0,7%, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, шоколадные натуральные конфеты и конфеты с добавками, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,6%.

В то же время снизились цены на огурцы - на 37,4%, помидоры - на 26,1%, бананы - на 5,5%, свежую зелень - на 3%, свежие грибы - на 2,8%, апельсины - на 2,2%.

При этом подорожали: белокочанная капуста на 86,6%, морковь - на 21,4%, лимоны - на 11,4%, картофель - на 9,5%, репчатый лук - на 9,3%, столовая свекла - на 7,5%, чеснок - на 6,7%, куриные яйца - на 6,9%, гречневая крупа - на 3,3%, подсолнечное масло - на 1,9%, стерилизованное молоко и натуральный растворимый кофе - на 1,2%, овсяные и перловые крупы, молоко для детей - на 0,8%, пастеризованное молоко и какао - на 0,7%, мясные консервы для детского питания, питьевые сливки - на 0,6%, овсяные хлопья "Геркулес", йогурт - на 0,5%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В мае цены на лекарства, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,3%, в том числе на аллохол - на 2,4%, кеторол экспресс и синупрет - на 1,7%, экстракт валерианы - на 1,6%, метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 1,2%, левомеколь - на 1,1%, активированный уголь, корвалол и сульфацетамид - на 0,8%, троксерутин - на 0,6%, валидол - на 0,5%. При этом снизились цены: на эссенциале форте Н - на 1,2%, таурин и эргоферон - на 0,9%, нафазолин - на 0,8%, аципол - на 0,7%, афобазол, канефрон Н, комбинированные анальгетики и поливитамины - на 0,4%.

Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,3%, в том числе фуросемид - на 3%, дротаверин (но-шпа) - на 1,7%, супрастин - на 1,5%, аскорбиновая кислота и омепразол - на 1,1%, ксилометазолин (галазолин) - на 0,9%, винпоцетин и ингавирин - на 0,8%, бисакодил и панкреатин - на 0,7%, натрия хлорид и эуфиллин - на 0,6%, ибупрофен - на 0,5%. Одновременно снизились цены на гриппферон и эналаприл - на 0,8%, умифеновир (арбидол) и фосфоглив - на 0,5%, азитромицин, амброксол, парацетамол и смекту - на 0,4%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали зубные пасты - на 0,6%, спички - на 0,5%, антисептики для рук и сухие корма для домашних животных - на 0,4%, туалетное мыло и бумажные столовые салфетки - на 0,3%, хозяйственное мыло, дезинфицирующие средства для поверхностей и гигиенические прокладки - на 0,1%.

Вместе с тем снизились цены на туалетную бумагу и зубные щетки - на 0,7%, санитарно-гигиенические маски - на 0,6%, бутылочки для кормления - на 0,4%, пеленки для новорожденных - на 0,3%, стиральные порошки, влажные салфетки, детские соски (пустышки) и бумажные подгузники - на 0,1%.

Также снизились цены на телевизоры - на 3,1%, планшетные компьютеры, мониторы для настольного компьютера, стиральные машины, электропылесосы, свежесрезанные цветы, отдельные виды обуви - на 1,1-1,7%, моноблоки, флеш-накопители USB, холодильники, микроволновые печи, миксеры, блендеры, художественные книги - на 0,7-1%.

Услуги

В апреле в группе услуг пассажирского транспорта увеличилась стоимость проезда в различных вагонах в поездах дальнего следования - от 3,9% до 13,3%, авиаперелета экономическим классом - на 8,6%, проезда в такси и междугородном автобусе - на 0,6%, городском автобусе - на 0,4%, троллейбусе - на 0,3%, трамвае - на 0,2%, маршрутном такси - на 0,1%. Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте стал дороже на 0,1%. Стоимость аренды автомобиля выросла на 0,7%.

Среди услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки на отдых в Турцию - на 10,3%, Беларусь - на 6,1%, страны Закавказья - на 4,2%, отдельные страны Средней Азии - на 4,1%.

В то же время снизились цены на поездки в ОАЭ - на 8,1%, Египет - на 5,4%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 3%.

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха выросла стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым - на 24,7%, речных круизов - на 3,5%, проживания в гостиницах "1-5 звезд", мотелях и хостелах - на 1,5-3,3%, экскурсионных туров - на 2,9%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 2,5%, путевок в санатории - на 1,3%, билетов в музеи и выставки, а также автобусных экскурсий - на 0,7%.

Подешевели билеты в кинотеатры - на 1,1% и театры - на 0,1%.

Кроме того, из наблюдаемых услуг увеличилась стоимость аренды двухкомнатных квартир у частных лиц - на 1,3%, пользование общественным туалетом - на 1%, устной консультации юриста по семейным вопросам - на 0,9%, ветеринарных услуг - на 0,8%, абонентской платы за пакет услуг сотовой связи и годового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - на 0,6%, клубной карты в фитнес-клуб - на 0,4%, аренды однокомнатных квартир у частных лиц, посещения ясли-сада, начального курса обучения вождению легкового автомобиля - на 0,3%.