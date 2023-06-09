Огурцы в России в мае подешевели на 37,4%

При этом, по данным Росстата, капуста подорожала на 86,6%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Огурцы в России в мае 2023 года подешевели на 37,4% по сравнению с предыдущим месяцем, помидоры - на 26,1%, в то же время капуста белокочанная подорожала на 86,6%, морковь - на 21,4%, следует из данных Росстата.

"В мае значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, снизились цены: на огурцы - на 37,4%, помидоры - на 26,1%, бананы - на 5,5%, зелень свежую - на 3%, грибы свежие - на 2,8%, апельсины - на 2,2%. Одновременно капуста белокочанная подорожала на 86,6%, морковь - на 21,4%, лимоны - на 11,4%, картофель - на 9,5%, лук репчатый - на 9,3%, свекла столовая - на 7,5%, чеснок - на 6,7%", - говорится в документе.

По данным ведомства, яйца куриные в мае подешевели на 6,9%, крупа гречневая - на 3,3%, масло подсолнечное - на 1,9%, молоко стерилизованное и кофе натуральный растворимый - на 1,2%, крупы овсяные и перловые, молоко для детей - на 0,8%, молоко пастеризованное и какао - на 0,7%, консервы мясные для детского питания, сливки питьевые - на 0,6%, овсяные хлопья "Геркулес", йогурт - на 0,5%.

Вместе с тем подорожали: сахар-песок - на 6%, мясо кур - на 5,4%, баранина (кроме бескостного мяса) - на 4,7%, окорочка куриные - на 1,9%, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород и кальмары мороженые - на 1%, свинина бескостная и рыба мороженая неразделанная - на 0,9%, колбасы вареные, кулинарные изделия из птицы и кофе в организациях быстрого обслуживания - на 0,7%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, конфеты шоколадные натуральные и с добавками, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,6%, сообщили в Росстате.