Отдых на черноморском побережье России в мае подорожал на четверть

По данным Росстата, цены на поездки на отдых в Турцию выросли на 10,3%, в Белоруссию - на 6,1%, а в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию - на 4,2%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Стоимость отдыха на черноморском побережье России в мае 2023 года выросла на 24,7% по сравнению с месяцем ранее, следует из данных Росстата.

"В мае среди услуг внутреннего туризма и отдыха увеличилась стоимость: поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым - на 24,7%", - говорится в документе.

По данным ведомства, стоимость речных круизов в мае увеличилась на 3,5%, проживания в гостиницах, мотелях и хостелах - от 1,5% до 3,3%, экскурсионных туров - на 2,9%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 2,5%, путевок в санатории - на 1,3%, билетов в музеи и выставки, а также автобусных экскурсий - на 0,7%. Одновременно снизилась стоимость билетов в кинотеатры - на 1,1% и театры - на 0,1%.

Среди услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки на отдых в Турцию - на 10,3%, Белоруссию - на 6,1%, в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию - на 4,2%, в Казахстан и Узбекистан - на 4,1%. В то же время снизились цены на поездки в ОАЭ - на 8,1%, Египет - на 5,4%, во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд - на 3%.