Под Тверью к 2025 году построят туркомплекс "Маяки-Селигер"

Инвестиции в проект составят более 2 млрд рублей

ТВЕРЬ, 9 июня. /ТАСС/. Туристический комплекс "Маяки-Селигер" построят к 2025 году на берегу озера Селигер в Осташковском округе Тверской области. Инвестиции в проект составят более 2 млрд рублей. Новый инвестпроект увеличит ежегодный турпоток в округ на 35 тыс. гостей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"В рамках создания туристического комплекса "Маяки - Селигер" планируется строительство маяка со смотровой площадкой, досугового комплекса, ресторана, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также гостиниц и гостевых домов с номерных фондом порядка 240 единиц", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ожидаемые инвестиции в проект составят более 2 млрд рублей, с его реализацией будет создано порядка 160 новых рабочих мест, а также увеличится ежегодный турпоток на Селигер на 35 тыс. гостей.

На прошедшем в пятницу заседании региональной межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое провел губернатор Игорь Руденя, был рассмотрен перевод земельных участков площадью 13 га из зоны сельскохозяйственного значения в зону рекреации под создание данного туркомплекса. "Наша задача - обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей", - отметил глава региона.

Как уточнили ТАСС в организации "Арт Пипл Резорт", которая является автором проекта, "Маяки - Селигер" будет построен в 2023-2025 годах. Он станет первым туристическим комплексом под общим брендом "Маяки". Схожие проекты в будущем планируется реализовать в Карелии и на Архызе.