Запуск ж/д участка Решт - Астара сможет обеспечить транзит до 30 млн тонн грузов в год

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что все грузы будут проходить через республику, для чего региону необходимо обеспечить должную инфраструктуру

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Запуск железнодорожного участка Решт - Астара, который наладит сообщение по международному транспортному коридору (МТК) Север - Юг, позволит обеспечить ежегодный транзит до 30 млн грузов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании правления Дагестанского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.

Соглашение между РФ и Ираном о прокладке участка железной дороги Решт - Астара было подписано 17 мая.

"Это документ, который по определенным политическими или иным причинам не подписывался раньше. Сегодня подписание документа и строительство этой дороги <…> очень нужно, потому что он свяжет не только порты и экономические узлы на юге России, но и Балтийские порты с Иранскими портами. <…> По расчетам, запуск маршрута позволит обеспечить ежегодный транзит до 30 млн тонн грузов", - сказал Меликов, отметив, что все грузы будут проходить через республику Дагестан, для чего региону необходимо обеспечить должную инфраструктуру.

Межправительственное соглашение о создании МТК Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году, позже к нему присоединились еще несколько государств. Москва ратифицировала документ в 2002 году. Цель проекта - обеспечить грузовой транзит из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу.