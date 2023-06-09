Свыше 130 шебекинцев подали заявки в кадровый центр Белгорода

Из них семеро уже трудоустроены, сообщила начальник центра Татьяна Ивлева

БЕЛГОРОД, 9 июня. /ТАСС/. Более 130 шебекинцев зарегистрировались в кадровом центре Белгорода для поиска работы в городе, 7 из них уже трудоустроены. Об этом сообщила ТАСС начальник центра Татьяна Ивлева.

"Порядка 137 временно отселенных жителей приграничных районов зарегистрированы в нашем центре занятости. Среди них есть и несовершеннолетние дети", - сказала Ивлева в беседе с ТАСС в ходе "Ярмарки вакансий" для жителей приграничья, прошедшей в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ "БелГУ").

Более 80% размещенных в пунктах временного размещения (ПВР) - граждане нетрудоспособного возраста, добавила она. "Трудоспособного населения, с которым мы работаем, не так много. <…> Те, кто уже готовы к трудоустройству, те нам об этом уже заявили", - подчеркнула Ивлева.

По ее словам, семь жителей приграничья, размещенные в ПВР Белгорода, уже трудоустроены по итогам трех "Ярмарок вакансий". "Они трудоустроены на белгородских предприятиях. Например, один работал в Роспотребнадзоре Шебекинского городского округа, а теперь работает в белгородском, двое супругов трудоустроились в областной инфекционной больнице, а один житель приграничья - в правоохранительном колледже", - отметила она.

"Ярмарки вакансий", как подчеркнула Ивлева, будут постепенно проводиться во всех ПВР Белгорода. "На территории Белгорода всего 16 ПВР, это очень много, мы посещаем пункты по мере возможности", - отметила она.

Ивлева добавила, что 14 и 16 июня пройдут еще две ярмарки вакансий с приглашением десятка работодателей. "Они будут проведены на базе индустриального колледжа и машиностроительного. Сейчас комплектуем список. Возможно, кто-то еще из работодателей выразит желание участвовать", - резюмировала она.