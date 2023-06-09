"Укржелдорога" получит €200 млн кредита от ЕБРР

Средства пойдут на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Государственная компания "Укржелдорога" ("Укрзализныця") получит кредит в размере €200 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Соответствующее соглашение подписали заместитель премьер-министра по восстановлению Украины - министр развития общин Александр Кубраков и директор ЕБРР по вопросам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, сообщили в пресс-службе компании.

"Укрзализныця" получит кредит на сумму €200 млн от Европейского банка реконструкции и развития рамках проекта "Экстренная поддержка украинской железной дороги". Проект будет способствовать восстановлению и модернизации железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении на сайте компании.

Уточняется, что средства будут направлены на закупку материалов для восстановления украинских железнодорожных коридоров с Европейским союзом, обновление подвижного состава, а также обеспечение бесперебойных железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок.

В 2022 году ЕБРР выделил Украине €1,7 млрд, что составило 10% от общего объема его инвестиций, а также привлек еще €200 млн от партнерских финансовых организаций. В частности, в прошлом году банк объявил о выделении кредита "Нафтогазу" в размере €300 млн с целью повышения энергетической безопасности Украины, одобрил изменение назначения кредита компании "Украинские железные дороги" в размере почти 150 млн евро для решения проблемы с острой нехваткой ликвидности и утвердил изменение назначения кредита в размере €147,3 млн на поддержание ликвидности "Укрэнерго".