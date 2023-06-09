Собянин: промышленность Москвы проходит индустриализацию и за пять лет выросла почти вдвое

По словам мэра столицы, показатели почти по всем отраслям промышленности увеличились

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Москва переживает вторую индустриализацию, за последние пять лет промышленность столицы выросла практически в два раза. Об этом заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с активом регионального отделения партии "Единая Россия".

"То, что на нас свалилось - реальная экономическая блокада, которую нам объявили. Прошел год, и мы не только не упали в своих показателях, мы выросли - промышленность Москвы, все ее отрасли, за исключением, может быть, автомобильной, но я думаю, что и она скоро выйдет на те позиции, которые занимала. Москва переживает, по сути дела, вторую индустриализацию: за последние пять лет промышленность Москвы выросла не на проценты, а почти в два раза", - сказал он в ходе встречи с активом столичного реготделения партии "Единая Россия".