В Калининградской области начали строительство второго участка "Приморского полукольца"

На первом этапе ведутся земляные работы

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Строительство второго участка "Приморского полукольца" началось в Калининградкой области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Основные работы до недавнего времени были сосредоточены на первом этапе строительства: от существующей федеральной трассы А-217 "Приморское кольцо" до региональной дороги "Клюквенное - Русское". Сейчас дорожники завозят материалы и готовятся приступить к строительству следующего участка - до поселка Круглово", - говорится в сообщении.

На первом этапе ведутся земляные работы. Одновременно дорожники возводят две разноуровневых развязки с путепроводами, укладывают водопропускные трубы, строят ливневую канализацию и фундаменты под шумозащитные экраны.

Весной этого года ФКУ Упрдор "Северо-Запад" заключило контракт на строительство второго этапа протяженностью 5,75 км. Новая дорога будет иметь четыре полосы движения. Ширина проезжей части составит 15 м, а разделительной полосы - 6 м. Потоки встречного направления разделит барьерное ограждение. Ввод первых двух участков планируется в ноябре 2026 года.

Объект разделен на пять этапов. В реализации сейчас два из них. Конкурсные процедуры для определения подрядчика, который займется строительством третьего и четвертого участков - подъездов к поселкам Янтарный и Донское - планируется провести в июле.

Реализация проекта позволит обеспечить устойчивое развитие Приморской рекреационной зоны Калининградской области и использовать ее потенциал для экономического развития региона, а также поможет разгрузить городскую уличную сеть от транзитного транспорта. Объект включен в федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети" национального проекта "Безопасные качественные дороги", отмечается в сообщении.