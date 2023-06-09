Mahan Air открыла рейсы между Тегераном и Петербургом

Перелеты будут осуществляться один раз в неделю по пятницам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Иранская авиакомпания Mahan Air третьей по счету запустила рейсы между Тегераном и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

"Это третий перевозчик, который будет выполнять перелеты между Санкт-Петербургом и столицей Ирана. Этим летом количество рейсов в Тегеран из аэропорта Пулково увеличится в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказали в пресс-службе.

Авиакомпания Mahan Air будет выполнять перелеты в Тегеран один раз в неделю по пятницам на Airbus A340-300. Согласно расписанию, вылет из Тегерана запланирован в 05:00, прилет в Санкт-Петербург - в 09:30. Вылет рейса из аэропорта Пулково запланирован в 11:10, прилет в аэропорт Тегерана - в 16:10. Время для каждого аэропорта указано местное.

Ранее в Иран из Санкт-Петербурга впервые открыли рейсы авиакомпании Meraj Airlines и Nordwind Airlines.