Индексы Мосбиржи и РТС показали несущественное снижение

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Qiwi, привилегированные акции "Сургутнефтегаза", котировки Мосбиржи, бумаги "Русснефти", "Алросы", "Аэрофлота", котировки ЛСР и акции "Роснефти"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций завершал неделю нейтральной динамикой, не продемонстрировав сильных движений по основным индексам. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,06%, до 2 708,04 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,05%, до 1 032,29 пункта. Курс доллара вырос на 0,007%, до 82,6 рубля, евро снизился на 0,17%, до 88,92 рубля, юань - на 0,04%, до 11,55 рубля.

"Просадка цен на нефть была оперативно выкуплена. Слабость рубля поддерживала котировки бумаг экспортеров. Сдерживало покупателей приближение длинных выходных - в пятницу многие инвесторы проявляют осторожность, откладывая активные торговые действия на начало следующей недели. Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку без изменений - 7,5%. В целом это нейтральное решение для рынка акций", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Qiwi (+4,02%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+4,01%), котировки Мосбиржи (+2,15%), бумаги "Русснефти" (+1,54%), бумаги "Алросы" (+1,45%), акции "Аэрофлота" (+1,14%), котировки ЛСР (+0,83%), бумаги "Роснефти" (+0,82%).

"В пресс-службе Qiwi сообщили, что планируют сохранить листинг на американской бирже Nasdaq благодаря разделению бизнеса на АО "Киви" и Qiwi Plc. Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi и отменила свое решение о делистинге при условии выполнения компанией ряда условий, заявили в Qiwi. Ранее на этой неделе Nasdaq также удовлетворила аналогичную апелляцию "Яндекса" и отклонила ее по "Озону", - сообщила аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в пятницу подскакивали до максимума со второй половины мая после данных о получении чистой прибыли по РСБУ по итогам 2022 года в размере 60,7 млрд руб. против 513,2 млрд руб. годом ранее. "Объем долларовых накоплений компании на конец 2022 года при этом составил 4,288 трлн руб. против 4,127 трлн руб. годом ранее, что подтверждает ее традиционный защитный статус в период ослабления рубля. Помимо этого "Сургутнефтегаз" остается дивидендной идей с рекомендованными выплатами по итогам 2022 года в размере 0,80 руб. на оба типа бумаг", - сказала Кожухова. "Роснефть" и ЛСР также еще должны выплатить итоговые дивиденды за 2022 год.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции "Полиметалла" (-4,56%), расписки Fix Price (-1,53%), котировки НМТП (-1,47%), бумаги ТМК (-1,37%), акции En+ Group (-1,28%), котировки "Русгидро" (-1,16%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка потеряли около 0,6% и 0,4% соответственно.

"Акции "Полиметалла" сохраняли слабость после ротации руководства компании и введения против нее жестких западных санкций. Цены на золото также не помогают производителям драгоценного металла и в преддверии заседания ФРС остаются ниже $2 тыс. за унию", - пояснила Кожухова. Сбербанк тем временем сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ за период с января по май в размере 589 млрд рублей и, в частности, в мае 118,1 млрд рублей. Акции банка в целом отреагировали на отчетность нейтрально.

Прогноз на неделю

Инвесторы готовятся к важным событиям будущей недели - публикации майского ИПЦ США во вторник и заседанию ФРС в среду. "Как ожидается, американский регулятор сохранит ставки на текущем уровне", - прогнозирует Бахтин.

Кроме того, во вторник ОПЕК представит ежемесячный отчет, будет опубликован июньский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW. Также в этот день пройдет заседание совета директоров "Транснефти", в повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 13 июня - 2 650 - 2 750 пунктов, по курсу доллара - 80-83 рубля.