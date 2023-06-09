Новак сообщил о росте торгово-экономического оборота между Абхазией и Россией в 2022 году

По словам вице-премьера РФ, у стран есть большой потенциал в различных сферах

СУХУМ, 9 июня. /ТАСС/. Вице-премьер правительства России Александр Новак отметил рост торгово-экономического оборота между Абхазией и Россией на 73% по итогам прошедшего года, и это, по его словам, не предел, поскольку есть большой потенциал в различных сферах. Об этом он сказал в пятницу на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией в Сухуме, передает корреспондент ТАСС со встречи.

Делегация России во главе с Новаком прибыла в Абхазию в пятницу. В ее составе также начальник Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.

"Абхазия наш стратегический партнер и во внешнеполитической деятельности, и с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества. <...> У нас растет торгово-экономический оборот, по прошлому году вырос на 73%, и я считаю, что это не предел, потому что есть большой потенциал в самых различных отраслях. В первую очередь это туризм, восстановление работы аэропорта, чтобы обеспечить туристический поток, это социальная сфера, которая активно развивается и ее надо и дальше обеспечивать для улучшения жизни людей", - сказал Новак.

Зампредседателя российского правительства подчеркнул, что приезд российской делегации направлен на реализацию этих целей. "Будет встреча с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом, который является сопредседателем комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству [между Абхазией и РФ], мы обсудим все текущие вопросы, проблемы, будем их решать и двигаться вперед", - отметил он.

Аслан Бжания выразил уверенность, что приезд российской делегации придаст дополнительный импульс для решения вопросов, которые находятся в совместном ведении. "Мы кровно заинтересованы в том, чтобы проекты, которые мы обсуждаем, перешли в практическую плоскость. Часть мы уже сделали, часть - впереди", - сказал президент Абхазии. Он подчеркнул важность для жителей Абхазии возобновления воздушного сообщения между Абхазией и Россией.

Как сообщили ТАСС в администрации президента, делегация России побывала в Пицунде, а также в сухумском аэропорту, который планируется реконструировать, чтобы восстановить авиасообщение с РФ, прерванное в 1993 году. В субботу Новак посетит Колоннаду и приморский парк принца Ольденбургского в г. Гагра, высокогорное озеро Рица и две государственные дачи в Рицинском парке (бывшая дача Сталина) и в поселке Мюссера (бывшая дача Горбачева).