Инфляция в Молдавии снизилась в мае до 16,3% в годовом исчислении

В апреле она составляла 18,1%

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Уровень инфляции в годовом исчислении в Молдавии снизился с 18,1% в апреле до 16,3% в мае.

По данным Национального бюро статистики, цены на продукты питания выросли в годовом исчислении на 14%, непродовольственные товары - на 8,2%, а услуги - на 33,3%. Согласно этим данным, больше всего в Молдавии выросли цены на газ (96%), централизованное отопление (68%), пассажирский транспорт (45%), электроэнергию (41%), сахар (39%), фрукты (34%) и овощи (32%).

По сравнению с апрелем цены выросли на 0,5%. В мае продукты питания подорожали на 0,4%, промышленные товары - на 0,3%, услуги - на 0,8%.

В октябре 2022 года Национальный банк Молдавии впервые за последние два года приступил к снижению базовой ставки в ожидании замедления инфляции. Тогда она была снижена с 21,5% до 20%, в последний раз ее корректировали в мае, снизив до 10%.