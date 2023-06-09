Эксперт: инфляция в России в 2023 году останется в пределах прогнозных значений

Первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин отметил, что инфляция может несколько ускориться из-за роста потребительского спроса и кредитования, а также снижения курса рубля

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в 2023 году не выйдет из диапазона, прогнозируемого ЦБ РФ. Об этом в пятницу сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин.

"Пока все говорит о том, что инфляция окажется в заявленном ЦБ диапазоне - 4,5-6,5%", - заявил Копейкин.

По мнению эксперта, инфляция может несколько ускориться из-за роста потребительского спроса и кредитования, а также снижения курса рубля.

Копейкин отметил, что рост цен на различные группы товаров и услуг будет неравномерным. Более стремительно будут повышаться цены на нерегулируемые услуги, а также на бензин из-за ремонта НПЗ и планов по снижению топливного демпфера. В то же время новый урожай фруктов и овощей будет сдерживать цены на продовольствие.