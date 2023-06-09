Президент Кении предложил создать единую валюту стран Африки

Уильям Руто ранее указывал, что использование доллара США в Африке ограничивает на континенте развитие внутренней торговли

ПРЕТОРИЯ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Кении Уильям Руто выступил с инициативой создания единой валюты стран Африки. Об этом сообщил в пятницу либерийский новостной портал GNN.

"Африке необходима единая валюта, - заявил Руто. - Сейчас в африканских странах невозможно заниматься торговлей, не испытывая трудности по причине существования на континенте многочисленных валют и финансовых барьеров, - заявил Руто. - Мы должны срочно решить данную проблему с тем, чтобы наши народы и люди могли легко торговать и интегрироваться".

С таким предложением президента Кении выступил 8 июня на 22-м саммите Общего рынка Восточной и Южной Африки, который состоялся в Лусаке.

Руто уже зарекомендовал себя как сторонник укрепления финансовой независимости Африки. Так, выступая в мае в Найбори перед деловыми кругами, он указал, что использование доллара США в Африке ограничивает на континенте развитие внутренней торговли.

Идею создания единой валюты Африки поддерживают многие страны континента, включая ЮАР. Так, в марте 2022 года министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор отметила, что начавшая свое функционирование с 1 января 2021 года африканская континентальная зона свободой торговли, которая объединяет более 50 государств, представляет собой экономическую основу будущей единой валюты Африки. Она подчеркнула, что создание Африканского центрального банка станет ключевым элементом данного проекта.