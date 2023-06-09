Коридор Север - Юг обсудят на ПМЭФ с представителями стран Персидского залива и Ирана

Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что в связи с западными санкциями мировая логистика "разворачивается в сторону стран Азии"

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Один из круглых столов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посвятят развитию международного транспортного коридора Север - Юг. Свое участие в нем заявили представители стран Персидского залива и Ирана, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин на заседании правления дагестанского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей в Махачкале.

"Мы планируем <...> провести круглый стол "Север - Юг". В нем примут участие коллеги из стран Персидского залива и Ирана",- сказал Левитин, пригласив к обсуждению темы делегацию из Дагестана.

По его словам, в связи с западными санкциями меняется мировая логистика, которая "разворачивается в сторону стран Азии и Персидского пролива".

"Китай также занимается выходами к Персидскому проливу, куда мы с вами хотим приехать, и от умения нашего работать в логистике в пользу своей страны и зависит, сможем ли мы успеть в этом коридоре взять эти маршруты, или туда придут другие", - добавил Левитин.

Межправительственное соглашение о создании МТК Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году, позже к нему присоединились еще несколько государств. Москва ратифицировала документ в 2002 году. Цель проекта - обеспечить грузовой транзит из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.