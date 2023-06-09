Костин заявил, что прибыль ВТБ в 2023 году может достигнуть рекордных 400 млрд рублей

Глава банка сообщил об этом в интервью Reuters

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Прибыль группы ВТБ по итогам 2023 года может достигнуть рекордного показателя в 400 млрд рублей, сообщил в интервью Reuters глава банка Андрей Костин.

"Мы рассматриваем прогноз прибыли около 400 млрд рублей как реалистичный, это рекордная цифра для нас", - сказал он.

Глава ВТБ также отметил, что банк вполне восстановился после (санкционного) удара и сумел перестроить свою работу и стратегию с учетом нынешней ситуации.

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности за январь - апрель 2023 года составила 208,5 млрд рублей, из них 61,8 млрд рублей было заработано в апреле.

Ранее заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что результаты апреля повышают вероятность того, что группа закончит год с чистой прибылью ближе к верхней границы прогнозного диапазона в 327-400 млрд рублей.