"Яндекс" 30 июня собирает владельцев акций "А" для обсуждения упрощения структуры группы

Акционеры не будут рассматривать вопросы, касающиеся возможной реструктуризации, о которой "Яндекс" объявил 25 ноября 2022 года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Интернет-компания "Яндекс" 30 июня проведет собрание акционеров, которым принадлежат акции класса "А", они обсудят упрощение внутренней структуры "Яндекса". Компания отмечает, что на повестке собрания не стоит вопрос рассматриваемой реструктуризации, о которой было объявлено в прошлом году.

"Собрание [владельцев акций] класса "А" созывается с единственной целью утверждения части вопросов внутренней реорганизации, направленных на упрощение корпоративной структуры группы", - следует из материалов, которые "Яндекс" направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (КЦББ) США.

Акционеры, тем не менее, не будет рассматривать вопросы, касающиеся возможной реструктуризации, о которой "Яндекс" объявил 25 ноября прошлого года. "Любая подобная реструктуризация будет подлежать отдельному одобрению акционеров", - следует из документации.

На собрании, в частности, будет обсуждаться вопрос о слиянии с "Яндексом" нескольких его 100-процентных "дочек" - Yandex Media Services B.V., Yandex.Classifieds Holding B.V., MLU B.V. и Foodtech & Delivery Ops B.V. Слияние было предложено советом директоров интернет-компании.