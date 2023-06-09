Представители ООН и России обсудили ситуацию с исполнением зерновой сделки

Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил, что делегацию ООН возглавляла генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию Ребека Гринспен

ООН, 9 июня. /ТАСС/. Делегации России и ООН провели в пятницу в Женеве обсуждение касательно выполнения меморандума в рамках подписанного в июле прошлого года в Стамбуле пакета документов о поставках продовольствия и удобрений на мировой рынок. Как сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, делегацию ООН возглавляла генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию Ребека Гринспен.

"Ребека Гринспен сегодня возглавила команду ООН, которая встретилась с высокопоставленными представителями России, в том числе Сергеем Вершининым, на заседании, которое является частью консультаций по выполнению меморандума", - сказал он.

Дюжаррик не раскрыл деталей обсуждения, однако заявил, что "за последние несколько месяцев был достигнут ощутимый прогресс" в реализации рассчитанного на три года меморандума Россия - ООН, который предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и другие меры. В Москве неоднократно отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

Нынешнему раунду консультаций предшествовал подрыв аммиакопровода Тольятти - Одесса. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, украинские диверсанты вечером 5 июня подорвали его участок в Харьковской области, в результате происшествия есть пострадавшие. Как в свою очередь подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва магистрали, но уже сейчас очевидно, что в восстановлении ее работы никогда не был заинтересован именно Киев.

Случившееся усложняет ситуацию с продлением зерновой сделки, констатировал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такое ЧП может "только негативно" сказаться на судьбе зерновой сделки. Песков отметил, что российской стороне неизвестно, как сильно поврежден трубопровод и каковы дальнейшие планы Киева. При этом он напомнил, что возобновление работы этой магистрали было "интегральной части той половины [зерновой] сделки", которая касалась России.

О зерновой сделке

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта 2023 года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

Вершинин по итогам прошедших 10-11 мая в Стамбуле переговоров делегаций России, Турции, Украины и ООН сообщал, что зерновая сделка прекратит действовать, если в Москве до 18 мая не получат гарантий выполнения ее требований, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов.

Как заявил 17 мая президент Турции Тайип Эрдоган, зерновая сделка продлена на два месяца начиная с 18 мая. При этом турецкий лидер поблагодарил руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход.