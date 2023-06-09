Костин считает, что идея о массовой приватизации "не пройдет"

При этом, по словам главы ВТБ, важно провести приватизацию в отношении некоторых госкомпаний

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Идея о массовой приватизации вряд ли будет иметь должную поддержку, однако важно провести приватизацию в отношении некоторых госкомпаний. Такое мнение в интервью Reuters выразил глава банка ВТБ Андрей Костин.

"Сейчас, я думаю, идея о массовой приватизации, конечно, не пройдет, но важно все равно ее провести в некоторых компаниях - я имею в виду некоторые конкретные случаи. Допустим, такая компания, как Объединенная судостроительная корпорация, - она испытывает довольно большие финансовые сложности. Сложности в управлении определенные тоже есть, а конкуренции, стимулов для развития - нет. У нас в банковской сфере 300 банков, плюс Сбер с ВТБ конкурируют прямо не на жизнь, а на смерть. А там, в судостроении, нет конкуренции и, как следствие, нет серьезных результатов. Есть отрасли, которые, на мой взгляд, сегодня просто созданы для того, чтобы их приватизировать, передать каким-то другим компаниям. А вот такие монстры-монополисты - они бессмысленны", - сказал Костин.

Он добавил, что реакция Минфина на идею проведения массовой приватизации была "смешанной". При этом банкир отметил, что получил очень много отзывов на свое предложение по проведению приватизации. "Многие пишут: "Да нет, настоящее предприятие - только под государственным контролем". Я не спорю, разные есть формы владения. Например, я считаю Сбербанк очень эффективным: да, с точки зрения собственности он принадлежит государству, но оно делегирует каждодневное управление Герману Грефу, который руководит банком и делает это хорошо", - добавил глава ВТБ.

Кроме того, Костин отметил, что ожидает в скором времени новых компаний, в которых будет введено внешнее управление. "Я думаю, что скоро будут еще, но я не знаю, какие следующие,... в "дочках" иностранных банков - нет такой необходимости. Я думаю, что банки не надо трогать. Я предлагал им обменяться активами, они были заинтересованы, но им запретили в Брюсселе", - сказал он.

В начале апреля глава ВТБ предложил перезапустить процесс приватизации в России. Это могло бы обеспечить новую модель роста российской экономики, указывал банкир в авторской колонке для РБК.