9 июня, 18:17

Россия создаст рабочую группу с дружественными странами для изучения ИИ в образовании

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, "многие министры об этом говорили"

КАЗАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Минпросвещения России планирует создать с дружественными странами рабочую группу по изучению возможностей искусственного интеллекта в образовании, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы договорились, в том числе, о возможности создания такой рабочей группы по изучению тех новых вызовов, которые стоят перед нашими странами, перед системами образования, в том числе по поводу искусственного интеллекта. Договорились, что создадим такую рабочую группу, которая изучит возможности искусственного интеллекта для системы образования, те риски, которые могут быть, и те позитивные решения, как улучшить систему образования. Многие министры об этом говорили", - сказал он в кулуарах международного форума министров образования "Формируя будущее".

На форуме "Формируя будущее" присутствуют представители из 31 страны, в частности Египта, Ирана, Конго, Кубы, Палестины, ОАЭ и Бразилии. 

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