ВТБ продаст свою долю в "Деметра-холдинге"

По словам главы банка Андрея Костина, покупатели уже найдены

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ продаст свою долю в компании-экспортере зерна "Деметра-холдинг". Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в пятницу в интервью агентству Reuters.

"Мы оттуда выходим. Это решено. Мы уже давно ушли из контроля, и будем уходить полностью", - сказал он, отметив, что доля банка в холдинге будет продана в этом году.

По словам Костина, покупатели уже найдены. "Да, и даже, может быть, будут не только российские, посмотрим", - заявил он.

Как отмечает агентство, глава банка отказался назвать претендентов на этот актив, но уточнил, что они будут из дружественных России стран. На вопрос о том, могут ли покупатели быть из Китая, Костин ответил: "Почему Китай? У нас много друзей, более 100 стран не поддержали антироссийские санкции, так что мы выберем одну из них".

ВТБ видит для себя мало перспектив в зерновом бизнесе. Кроме того, введенные против ВТБ санкции мешают работе холдинга, добавил глава банка.

О доле ВТБ в "Деметра-холдинге"

Зимой 2022 года издание РБК сообщило, что ВТБ в результате допэмиссии снизил долю в объединяющей его зерновые активы компании "Деметра-холдинг". Представитель холдинга пояснял РБК, что сделка была запланированной.

В настоящее время банку принадлежат 45% акций холдинга.

"Деметра-холдинг"

ООО "Деметра-холдинг" - вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяющий активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга. В состав холдинга входят российские зерновые терминалы - ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% акций минус 1 акция в АО "Объединенная зерновая компания", доля 50,01% железнодорожного оператора "Рустранском", в структуре которого оператор в железнодорожных перевозках зерна в России АО "Русагротранс".

Также "Деметра" владеет более 75% акций цифровой платформы для перевозок зерна в России ГК Smartseeds, 100% акций экспортера зерна ООО "Мирогрупп ресурсы" и 100% ООО "Ипатовский комбинат хлебопродуктов".