ВТБ может выйти из консорциума по покупке доли в "Яндексе"

По словам главы банка Андрея Костина, "у "Яндекса", с одной стороны, есть хорошие перспективы, с другой, у компании есть свои особенности"

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ может выйти из переговоров по участию в консорциуме по покупке доли в "Яндексе". Об этом сообщил в опубликованном в пятницу интервью агентству Reuters глава банка Андрей Костин.

"Я не уверен, что мы будем вкладываться в "Яндекс". У нас никогда не было желания управлять "Яндексом", а для портфельного инвестирования важно правильно определить входную цену", - заявил он в интервью, опубликованном на английском языке.

"В сделке сейчас есть много факторов, один из них - рост стоимости по сравнению с начальной. Мы сделали предложение на другом уровне [цен]. Поэтому сейчас мы находимся в ждущем режиме - мы не ведем активных переговоров", - сказал глава ВТБ.

"Недавно было объявлено о [том, что стоимость актива достигает] $7 млрд, мы сделали наше предложение на более другом ценовом уровне, более низком. Мы полагаем, что у "Яндекса", с одной стороны, есть хорошие перспективы, с другой, у компании есть свои особенности", - пояснил он, указав на уход из компании ее основателя Аркадия Воложа. "В целом есть фактор неопределенности, есть всегда риск санкций и так далее", - добавил Костин. "Я не знаю, сколько претендентов в итоге останется. Может быть, их число сузится в новых условиях, потому что, насколько я знаю, мы не единственные, кто не находит эти условия очень комфортными. Я знаю, что несколько имен, которые изначально были в списке претендентов, уже покинули его. Так что ситуация еще не разрешена", - пояснил глава ВТБ.

О разделе "Яндекса"

25 ноября 2022 года компания сообщила о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского "Яндекса" - Yandex N. V. при этом планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний, поменяв название. Также "Яндекс" рассматривает возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту.

Позднее источники РБК выдвигали предположения о планах "Яндекса" на этот счет. По версии издания, менеджмент и консультанты нидерландской Yandex N. V. обсуждают несколько вариантов реорганизации в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юридическое лицо и возможного привлечения инвесторов в его капитал.

23 мая 2023 года Костин сообщил журналистам, что банк стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", но размер доли банка в нем еще будет обсуждаться. Костин говорил, что сделка может быть закрыта до конца года, но не назвал ее сумму. При этом раскрывать других участников консорциума глава ВТБ не стал.

В пресс-службе "Яндекса" ТАСС тогда сообщили, что все детали пока находятся в проработке, все возможные изменения должны быть впоследствии одобрены акционерами компании.