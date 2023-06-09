Глава ВТБ заявил об отсутствии планов открывать банк в Иране

По словам Андрея Костина, представительство кредитной организации в этой стране выступает в качестве "информационно-контактной" точки

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. ВТБ не собирается открывать дочерний банк в Иране, представительство кредитной организации в этой стране выступает в качестве "информационно-контактной" точки. Об этом в интервью Reuters заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"В Иране мы не собираемся банк открывать. Мы открыли представительство, там работают два человека. Это, скорее, такая информационно-контактная точка, куда могут приходить разные запросы. У России, безусловно, в нынешних условиях развивается торгово-экономическое сотрудничество с Ираном. <…> Поэтому сотрудничество развивается по целому ряду направлений, и мы, конечно, создали уже систему расчетов с ними. Я первый раз был в Иране не так давно, интересная страна. После этого решил открыть представительство просто для того, чтобы лучше узнать страну и взаимодействовать", - сказал Костин.

В целом ВТБ не планирует "сильно менять" географию своего присутствия. "Мы банк с самой разветвленной международной сетью, и она в основном сохранилась. Конечно, базовые точки на сегодня - это Китай и Индия, наши филиалы в этих странах уже 15 лет существуют. Функционирует банк во Вьетнаме, Азербайджане, Армении. Мы - единственный банк из российских, который остался в Казахстане. В Грузии сейчас наш банк практически не работает, и в Африке тоже не функционирует, после попадания под санкции. Других планов по открытию нет, да сейчас и трудно, ведь мы санкционный банк, а впрочем, и нет такой потребности", - пояснил он.

Говоря о банке в Африке, глава ВТБ пояснил, что там рассматриваются несколько вариантов действий. "Думаю, нужно либо продать контрольный пакет и уйти в миноритарии, либо продать его полностью, либо... Вопрос в любом случае решаемый. Но не могу сказать, что мы в Африке очень интенсивно работаем сегодня. Правда, жизнь другая стала, и Африка для нас представляет, наверное, тоже повышенный интерес. Посмотрим: думаю, что соберусь все-таки в этом году туда съездить, и мы эту тему решим. Я всегда за то, чтобы сохранять присутствие, потому что открываться трудно везде, это требует больших лоббистских и организационных усилий. И закрывать тоже трудно, да и жалко, поэтому - посмотрим. Банк в Анголе пока в спящем режиме..., из-за санкционности он мало что может делать", - пояснил банкир.

В марте этого года в интервью французской газете Les Echos Костин заявил, что группа ВТБ, скорее всего, продаст ангольский Banco VTB Africa, который также пострадал от санкций. Banco VTB Africa S. A. является единственным банком группы ВТБ в Африке. ВТБ владеет контрольным пакетом акций, его доля в уставном капитале Banco VTB Africa S.A. составляет 50,1%.