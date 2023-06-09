Глава Дагестана: развитие коридора Север - Юг позволит создать тысячи рабочих мест

В планы включено строительство транспортных обходов Хасавюрта, Дербента, Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Проекты развития инфраструктуры международного транспортного коридора Север - Юг позволят создать тысячи рабочих мест в Дагестане. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании правления дагестанского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Становится очевидной огромная роль Дагестана в развитии международных отношений. Воплощение <…> планов будет способствовать созданию в Дагестане новых транспортных производственных центров, это тысячи рабочих мест, динамичный рост уровня жизни людей, решение наболевших социальных проблем, в том числе развитие туристического потенциала, который с каждым годом набирает все больший оборот, поэтому мы крайне заинтересованы в развитии коридора Север - Юг",- сказал Меликов.

По его словам, за последние несколько лет регион "серьезно продвинулся в сфере транспортной инфраструктуры". В республике реконструируются и расширяются федеральные трассы, пункты пропуска на российско-азербайджанской границе. В планы включено строительство транспортных обходов Хасавюрта, Дербента, Махачкалы. Кроме того, в регионе обновляется международный аэропорт Махачкалы, определены направления развития махачкалинского порта.

Межправительственное соглашение о создании МТК Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году, позже к нему присоединились еще несколько государств. Москва ратифицировала документ в 2002 году. Цель проекта - обеспечить грузовой транзит из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу.