Компания из РФ примет участие в строительстве завода по производству 3D-принтеров в ОАЭ

Соответствующее соглашение Omega Future подписала с платформой Sinaha

ДУБАЙ, 9 июня. /ТАСС/. Платформа Sinaha, которая занимается продвижением национальных товаров в Объединенных Арабских Эмиратах, подписала соглашение с российской компанией Omega Future о строительстве в Абу-Даби завода по производству 3D-принтеров и образовательных роботов. Об этом сообщило в пятницу эмиратское информационное агентство WAM.

Соглашение было подписано на полях форума "Сделай в ОАЭ", который прошел 31 мая - 1 июня в Абу-Даби. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора платформы Кардус Мухаммед бен Салим бен Кардус аль-Амири и гендиректор Omega Future Ярослав Алейник. Как пишет агентство, это соглашение соответствует целям национальной стратегии ОАЭ по развитию промышленности и передовых технологий.

"Эмират Абу-Даби и ОАЭ поддерживают все составляющие успеха промышленных проектов, а также предоставляют инвесторам соответствующую среду для развития их бизнеса", - отметил в этой связи председатель совета директоров Sinaha Мухаммед бен Салим бен Кардус аль-Амири. "В Sinaha мы усердно работаем над привлечением глобальных инвестиций и технологий, чтобы идти в ногу с научными разработками, и подписываем стратегические соглашения для привлечения новых технологий в страну, включая создание завода по производству 3D-принтеров и роботов", - добавил он.

По словам председателя совета директоров Sinaha, на заводе будет использоваться местное первичное сырье. На первом этапе стороны сосредоточатся на образовательных роботах. Кроме того, они планируют разработают образовательную программу для школ, чтобы обучать детей тому, как производить и программировать роботов.