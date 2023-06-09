Минторг США продлил отзыв экспортных привилегий у некоторых лиц за экспорт в РФ

По версии ведомства, речь идет о приобретении продукции, которая якобы была нужна России для проведения специальной военной операции на Украине

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Министерство торговли США продлило на 180 дней действие распоряжения о временном отзыве экспортных привилегий у ряда физических и юридических лиц за экспорт в Россию электронного оборудования. Об этом говорится в документе, опубликованном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Минторг США в декабре 2022 года сообщил об отзыве экспортных привилегий у Бориса Лившица, Светланы Скворцовой и Алексея Ипполитова и компаний Advanced Web Services и Strandway на 180 дней. По версии властей США, указанные лица живут в РФ, а компании базировались в Нью-Йорке.

Теперь помощник министра торговли США Мэтью Акселрод распорядился продлить данные ограничения еще на 180 дней, распространить их на базирующуюся в Нидерландах и Греции группу оборонных и технологических компаний Aratos, а также ее основателя Николаоса Богониколоса. Он якобы тоже участвовал в закупках в интересах РФ.

По версии ведомства, речь идет о приобретении продукции, которая якобы была нужна российской стороне для проведения специальной военной операции на Украине.

В мае представители Минюста США заявили, что ведомство намерено добиваться экстрадиции в США арестованного во Франции Богониколоса, обвиняемого в поставках России продукции военного и двойного назначения. Утверждалось, что родившийся в Афинах Богониколос направил в Россию "10 различных наименований технологий двойного назначения".