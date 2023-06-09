Минэнерго США закупает 6 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва

Нефть закупается по средней цене около $73 за баррель

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики США в рамках процесса восполнения стратегического нефтяного резерва страны покупает 6 млн баррелей нефти. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении ведомства.

Министерство объявило о заключении контрактов на приобретение 3 млн баррелей нефти американского производства для нефтяного резерва. Кроме того, оно уведомило о дополнительном запросе на закупку еще примерно 3,1 млн баррелей нефти в сентябре для пополнения запасов.

О намерении закупить 3 млн баррелей нефти американские власти объявили 15 мая. В общей сложности 10 компаний откликнулись на уведомление, подав 30 заявок, контракты были заключены с пятью из них. Нефть закупается по средней цене около $73 за баррель, что ниже средней цены около $95 за баррель, по которой она продавалась из резерва в 2022 году, отметили в министерстве.

В середине мая министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация Соединенных Штатов может начать процесс восполнения стратегического нефтяного резерва страны уже в июне.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта прошлого года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва. Согласно анализу, проведенному американским Минфином, действия вашингтонской администрации "позволили снизить цены на бензин примерно на 40 центов за галлон [3,785 л] по сравнению с тем, какими они были бы", если власти не принимали никаких мер, подчеркнули в Минэнерго.

Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 353,5 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.