В Северной Осетии на покрытие затрат по производству зерновых выделят более 250 млн рублей

В связи с неблагоприятными погодными условиями в 2023 году пострадали посевы в Алагирском, Дигорском и Ирафском районах

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июня. /ТАСС/. Более 250 млн рублей выделят в Северной Осетии на компенсацию части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания по вопросам развития сельского хозяйства и поддержки аграриев региона.

"Объем господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Северной Осетии на компенсацию части затрат на производство и реализацию зерновых культур в этом году составит более 250 млн рублей", - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в нынешнем году пострадали посевы в Алагирском, Дигорском и Ирафском районах. Оценка ущерба, нанесенного стихией сельскохозяйственным товаропроизводителям, продолжается.