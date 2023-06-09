В Северной Осетии на развитие мелиорации направят более 260 млн рублей

Субсидии предоставят пяти проектам

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июня. /ТАСС/. Более 260 млн рублей в виде субсидий пяти проектам направят в Северной Осетии на развитие мелиорации. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания по вопросам развития сельского хозяйства и поддержки аграриев региона.

"В 2023 году на развитие мелиорации предусмотрены субсидии пяти проектам с объемом государственной поддержки 265,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Один из получателей субсидии в этом году - ООО "Бэллагро" из Моздокского района. Представитель компании Георгий Габулов рассказал, что благодаря господдержке удалось возместить затраты в размере 85,3 млн рублей, связанные с созданием системы мелиорации на орошаемых землях площадью 1,5 тыс. га. Идет строительство второго этапа проекта по выращиванию зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур, в связи с чем предприятие до конца текущего года получит дополнительную субсидию.

"Мы видим, что динамика есть, и меры поддержки работают. Нужно провести мониторинг всех сельхозпроизводителей, которые хотят создать мелиоративную систему. Помочь с подачей заявок и оказывать содействие при прохождении на федеральном уровне. Для нашей республики эта работа крайне необходима", - сказал премьер-министр республики Борис Джанаев.