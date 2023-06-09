Ярославский радиозавод организует производство 350 спутников в год

Для этой цели предприятие проводит модернизацию производства и закупает новое оборудование

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Ярославский радиозавод (ЯРЗ) организует конвейерное производство спутников, предприятие будет выпускать до 350 аппаратов в год. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Руководству РКС (АО "Российские космические системы", входит в госкорпорацию "Роскосмос") поставлена задача в кратчайшие сроки освоить массовое производство унифицированных модулей полезной нагрузки и другой современной аппаратуры для перспективных отечественных космических аппаратов. Это позволит реализовать стратегическую цель по организации конвейерного производства спутников - до 350 в год", - говорится в сообщении.

Предприятие проводит поэтапную модернизацию производства, компания закупает новое оборудование за счет федеральной космической программы. Также на ЯРЗ завершается внедрение системы цифрового управления производством. 9 июня генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов прибыл на предприятие, чтобы оценить реализацию программы перехода на конвейерное производство унифицированной бортовой аппаратуры.

"У нас огромные планы по развитию Ярославского радиозавода. Он должен стать для нас базовым производством широкой номенклатуры космической аппаратуры. Уже предусмотрены различные проекты по его развитию и оснащению", - приводятся слова Борисова.

Генеральный директор ЯРЗ Сергей Якушев отметил, что особое внимание сейчас уделяется развитию технологий и логистики. "Первый объект, который мы должны ввести в строй, - современный логистический центр", - цитирует пресс-служба Якушева.

ПАО "Ярославский радиозавод" является ведущим российским производителем профессиональных средств радиосвязи. Предприятие основано в 1952 году на базе Ярославского тормозного завода.