ProLogium создаст во Франции производство батарей для электрокаров за €5,2 млрд

По данным телеканала TVBS, проект позволит создать около 3 тыс. рабочих мест

ГОНКОНГ, 10 июня. /ТАСС/. Тайваньский производитель аккумуляторных батарей для электромобилей ProLogium планирует инвестировать €5,2 млрд в строительство завода во Дюнкерке. Об этом в пятницу сообщил тайваньский телеканал TVBS.

Как указал основатель и генеральный директор ProLogium Винсент Ян, при выборе места строительства завода компания изучила более 90 потенциальных локаций в 13 странах.

Ожидается, что проект позволит создать около 3 тыс. рабочих мест. Строительство начнется в следующем году, в 2026 компания планирует приступить к экспериментальному производству, а к серийному - в 2027 году.

Он отметил, что ProLogium планирует усилить свое присутствие в таких азиатских странах, как Индонезия, Таиланд и Вьетнам, однако на нынешнем этапе отдает предпочтение рынкам Европы и США.

Компания была основана в 2006 году и занимается разработкой и производством твердотельных аккумуляторов. В 2022 году ProLogium подписала соглашение о сотрудничестве с Mercedes-Benz в совместной разработке батарей для электромобилей.