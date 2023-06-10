Костин: ВТБ подпал под санкции стран Запада, хотя их банки сотрудничали с наркокартелями

Глава ВТБ отметил, что банк имел хорошую репутацию на мировой арене и никогда не нарушал никаких правил

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Западные страны ввели санкции против ВТБ, хотя именно их банки нарушали законы, в том числе нередко сотрудничая с наркокартелями Латинской Америки. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Наш банк имел хорошую репутацию на мировой арене, мы никогда не нарушали никаких правил. Знаете, есть же какие-то вещи, за которые банки могут быть наказаны: отмывание денег, какие-то незаконные операции. Мы нередко читаем про крупные западные банки, у которых и деньги наркокартелей в Латинской Америке, и еще что-то из этой серии. Мы ничего подобного никогда не делали. У нас были очень хорошие отношения с американскими банками, мы взаимодействовали, выступали партнером по большим сделкам и с американскими, и с европейскими банками", - заявил Костин.

"Санкции - просто политическое решение. Мне кажется, оно очень неправильное, особенно для мировой финансовой системы, в том числе для доллара и его роли", - добавил глава ВТБ.