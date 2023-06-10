10 июня, 01:47

Эксперты спрогнозировали инфляцию в Аргентине по итогам года на уровне 150%

Специалисты, опрошенные Центробанком республики, предполагают, что в 2024 году рост цен в стране составит 106,4%

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июня. /ТАСС/. Инфляция в Аргентине может составить почти 150% по итогам года. Такой прогноз представили эксперты, опрошенные Центробанком республики.

"По оценкам аналитиков, сделавших обзор рыночных ожиданий, годовая инфляция составит 148,9%", - говорится в докладе ЦБ, опубликованном 9 июня.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году рост цен в Аргентине составит 106,4%, а в 2025 году снизится до 54,8%.

Аргентина несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2022 года инфляция составила 94,8%, в 2021 году - 50,9%, в 2020 году - 36,1%, в 2019 году - 53,8%. 

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