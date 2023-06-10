Евразийский альянс горных курортов учредит премию "Горы Евразии"

Заместитель гендиректора по международным отношениям и туризму "Розы Хутор" Сергей Хворостяный пояснил, что она позволит сделать акцент на особенностях мест отдыха в Сочи, Казахстане и Узбекистане

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 июня. /ТАСС/. Евразийский альянс горных курортов принял решение о создании премии "Горы Евразии" для уникальных объектов курортов России, Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора по международным отношениям и туризму курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный.

Руководители горных курортов "Роза Хутор" (Сочи), "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан) 8 июня подписали меморандум о создании Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК). Офис альянса расположится в Казахстане.

"Мы учредим премию "Горы Евразии", сделав акцент на уникальные события и особенности каждого из трех курортов - "Роза Хутор", "Шымбулак" и "Амирсой". Курорты очень разные, и у каждого есть свои точки притяжения для туристов, которые должны быть узнаваемы для гостей. В частности, на курорте "Шымбулак" есть трассы, которые начинаются очень высоко - на уровне четырех и более тысяч метров", - сказал Хворостяный.

Все три курорта будут связаны единым календарем важных спортивных и культурных событий, которые будет продвигать альянс. Таким образом, они получат широкую известность среди туристов России, Казахстана и Узбекистана. Отдыхающие смогут планировать свой отдых не только в своей стране, но и за ее пределами, пояснил собеседник агентства.

"Считаем, что альянс создаст стратегическую основу для развития туризма между тремя курортами и тремя странами. Заложит базу для трансфера наших определенных технологий, связанных с привлечением туристов, с повышением образовательного уровня работников наших курортов, с установлением единых стандартов и сервиса на них. Появится единый стандарт безопасности туризма, что тоже крайне важно на курортах", - добавил заместитель гендиректора по международным отношениям и туризму курорта "Роза Хутор".