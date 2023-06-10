Эксперт заявила о росте в строительстве малых объектов размещения туристов в России

Связанно это с повышением популярности рекреационных объектов, отметила советник президента Российского союза туриндустрии Юлия Скоромолова

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 10 июня. /ТАСС/. В кемпингах и глэмпингах селятся всего 1-2% туристов, однако в России отмечается рост строительства таких объектов. Связанно это с ростом популярности рекреационных объектов, сообщила ТАСС в субботу советник президента Российского союза туриндустрии Юлия Скоромолова в кулуарах фестиваля "Прогеш-2023" в Кемеровской области.

"В целом по России 1-2% туристов размещаются в кемпингах и глэмпингах. Сейчас мы находимся в ситуации всплеска строительства малых объектов размещения. Одна из причина - невозможность строительства капитальных средств размещения на определенных территориях, например в национальных парках. Нельзя строить в ООПТ (особо охраняемых природных территориях - прим. ТАСС), но туриста надо где-то разместить. Поэтому кемпинги и глэмпинги подходят для рекреационных территорий, где нельзя строить капитальные объекты", - сказала Скоромолова.

Она добавила, что малые объекты размещения также популярны в местах сезонного туризма, например на прибрежных территориях. "В регионах, где отмечается резкий рост турпотока, например в Дагестане, туристам нужно где-то жить, а объекты капитального строительства построить быстро невозможно", - добавила Скоромолова.

Запрос на качественный отдых

По словам Скоромоловой, в структуре спроса очень востребованы гостиницы уровня 4-5 звезд. Причем популярностью пользуются объекты в составе кластера, чтобы турист, выйдя из отеля, мог получить полный набор услуг.

"В структуре спроса инвесторов на строительство гостиниц 19% занимают гостиницы 3 звезды, 54% - 4 звезды, остальные - 5 звезд. Спрос на гостиницы 4-5 звезд повышенный, в связи с тем, что у среднего класса отсутствует возможность попасть в некоторые другие страны", - добавила Скоромолова.

Также в ходе фестиваля она высказала мнение представителей бизнеса, которые считают, что в России необходимо строить крупные отели, потому что это будет одним из драйверов развития въездного туризма. При этом инвесторам нужна поддержка властей на региональном уровне. "Во-первых, нужно "разогревать" регион. Инвестор должен понимать, что регион популярен. И либо раскручивать имеющиеся дестинации и популярные объекты показа, либо придумывать новые, как это делают во всем мире. Продвигать инвестиционный потенциал. <…> Нужно сопровождать инвесторов, которым должно быть понятно, что они не увязнут в бюрократической волоките. Нужно снижать налоговую нагрузку. Оптимизировать неналоговые платежи", - сказала Скоромолова, добавив, что регионы могли бы разработать программы реновации существующего номерного фонда.

Мультиформатный фестиваль "Прогеш-2023" проходит на курорте Шерегеш в Кемеровской области 9-11 июня. В рамках культурной программы фестиваля состоятся выступления Сергея Лазарева и группы "Звери", гастрономические мероприятия, соревнования по MMA и кикбоксингу "Сила Сибири Прогеш". В рамках деловой программы представители туристической индустрии из регионов РФ обсудят перспективы и новые направления внутреннего туризма.