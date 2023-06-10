Эксперт заявил о росте числа мероприятий событийного туризма с участием НКО в России

Некоммерческие организации и бизнес таким образом занимаются продвижением своих брендов, отметил председатель попечительского совета премии Russian Travel Awards Геннадий Шаталов

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 10 июня. /ТАСС/. Каждое третье мероприятие событийного туризма в России проходит с участием некоммерческих организаций (НКО), при этом 10 лет назад их количество стремилось к нулю. Таким образом общественные организации и бизнес занимаются продвижением своих брендов. Такое мнение выразил ТАСС в субботу председатель попечительского совета премии Russian Travel Awards Геннадий Шаталов в кулуарах форума "Туризм как драйвер социально-экономического развития регионов Российской Федерации", который проходит в рамках фестиваля "Прогеш-2023" в Кемеровской области.

"Я проанализировал около 1,5 тыс. мероприятий в области событийного туризма во всех регионах. Изначально их организаторами выступали только бюджетные организации - муниципалитеты и управления культуры, в 2012 году - практически 99%. В последнее время количество событий с участием некоммерческих организаций увеличилось и составляет около 30%. Также увеличилось количество мероприятий, где инициатором выступает бизнес", - сказал он.

Он добавил, что также растет финансирование таких мероприятий со стороны НКО и бизнеса, например, стоимость проведения фестиваля "Дни сибирского количества" составила 5 млн рублей, из них только 60 тыс. рублей выделили из муниципального бюджета. "Появилось понимание, что событийный туризм можно использоваться для получения выгоды и продвижения бренда", - сказал Шаталов.

Мультиформатный фестиваль "Прогеш-2023" проходит на курорте Шерегеш в Кемеровской области 9-11 июня. В рамках культурной программы состоятся выступления Сергея Лазарева и группы "Звери", гастрономические мероприятия, соревнования по MMA и кикбоксингу "Сила Сибири Прогеш". В рамках деловой программы представители туристической индустрии из регионов России обсудят перспективы и новые направления внутреннего туризма.