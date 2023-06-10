Хайнань представил японским инвесторам потенциал и преимущества порта свободной торговли

По данным газеты "Хайнань жибао", презентация позволила сфокусировать внимание предпринимателей на преференциях, предоставляемых китайской стороной

ХАЙКОУ /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань организовали презентацию для инвесторов из Японии, на которой представили экономический потенциал и преимущества регионального порта свободной торговли. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, мероприятие "Новая эра, новая открытость, новые возможности" состоялось в административном центре Хайнаня, городе Хайкоу. Цель его проведения - формирование платформы для взаимодействия между предприятиями, эффективное использование ресурсов экономики самой южной китайской провинции в сочетании с преимуществами передовых японских отраслей, в частности, в области цифровизации, умных производственных технологий и современной медицины.

В качестве организатора презентации выступила канцелярия Хайнаня по делам соотечественников за рубежом, исполнителями стали несколько общественных организаций, которые занимаются вопросами укрепления контактов с китайцами, обучавшимися за границей или проживающими в других странах.

Администрация Хайнаня, как отмечается, стремится содействовать взаимовыгодному сотрудничеству компаний КНР с японским бизнесом. Мероприятие прошло как в онлайн-формате, так и в очном режиме. В нем приняли участие несколько десятков организаций и компаний.

Основными темами дискуссий стали преимущества Хайнаньского порта свободной торговли, ознакомление общественности с особенностями его деловой среды, а также такие вопросы, как специфика отраслевого развития провинции и меры правительства по привлечению иностранных инвестиций. Презентация позволила сфокусировать внимание японских предпринимателей на преференциях, предоставляемых китайской стороной.

В ходе мероприятия представители многих компаний Японии заявили о намерении усилить взаимодействие с Хайнанем. Некоторые из них выразили готовность в ближайшее время посетить китайскую провинцию для того, чтобы на месте ознакомиться с условиями для наращивания сотрудничества.