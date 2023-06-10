Организации из новых регионов России планируют участвовать в туристических конкурсах

Особую активность проявляют представители Запорожской области, отметил председатель попечительского совета премии Russian Travel Awards Геннадий Шаталов

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 10 июня. /ТАСС/. Организации новых регионов России планируют принимать участие во всероссийских туристических конкурсах, особую активность проявляют представители из Запорожской области. Об этом заявил ТАСС в субботу председатель попечительского совета премии Russian Travel Awards Геннадий Шаталов в кулуарах форума "Туризм как драйвер социально-экономического развития регионов Российской Федерации", который проходит в рамках фестиваля "Прогеш-2023" в Кемеровской области.

"Общался с представителями из новых регионов России, у них есть желание участвовать в конкурсах Russian Event Awards и "Туристический сувенир", а также представлять свои локальные мероприятия, молодежные и спортивные проекты. Прием заявок не начался, но хотят участвовать, особенно запорожцы. Ведь в новых регионах и сейчас активно проводятся туристические и культурные событийные мероприятия для внутренней аудитории. Более того, они русифицированы", - сказал Шаталов.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards существует с 2012 года как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов, за достижения в области развития индустрии событийного туризма.

Мультиформатный фестиваль "Прогеш-2023" проходит на курорте Шерегеш в Кемеровской области 9-11 июня. В рамках культурной программы фестиваля состоятся выступления Сергея Лазарева и группы "Звери", гастрономические мероприятия, соревнования по MMA и кикбоксингу "Сила Сибири Прогеш". В рамках деловой программы представители туристической индустрии из регионов РФ обсудят перспективы и новые направления внутреннего туризма.