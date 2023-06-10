В Приамурье спутниковый мониторинг сельхозземель помог выявить неучтенный урожай

Разница между фактической и отчетной площадями посевов составила более 55 тыс. га

ТАСС, 10 июня. Цифровая модель земель сельхозназначения в Амурской области позволила выявить расхождение в 55 тыс. га между отчетным и фактическим урожаем сои, сообщает в субботу пресс-служба правительства области.

"Космическая съемка выявила проблему в ряде районов области. Оказалось, что некоторые аграрии подают неверные данные о своих посевах или не подают их совсем. В итоге разница между фактической и отчетной площадями посевов сои - более 55 тыс. га. В случае намеренного искажения информации речь может идти о неучтенном урожае, который продают без документов и положенных законом проверок. Возможен также вариант завышения показателей и сокрытия части площадей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что губернатор Приамурья Василий Орлов поручил главам 14 округов и районов провести работу с аграриями на своих территориях и быть готовыми дать пояснения по каждому случаю расхождения данных. "У региона амбициозные планы в сфере сельского хозяйства. Дальнейшее развитие отрасли невозможно без внедрения современных разработок и технологий", - цитирует Орлова пресс-служба.

По словам зампреда правительства области Олега Туркова, на сегодняшний день в регионе создана цифровая модель земель сельскохозяйственного назначения. "К концу прошлого года в Приамурье было оцифровано более 1,8 млн га полей. На протяжении трех последних лет власти реализовывали пилотные проекты по обработке данных дистанционного зондирования Земли в ряде аграрных районов области. В прошлом году было принято решение о подключении к сервису спутникового мониторинга, позволяющего работать с материалами космической съемки", - рассказал Турков.

"Специалисты амурского Минсельхоза могут видеть, сколько пашни используется в конкретном районе, кто работает на этих землях, что выращивает. В 2022 году на примере Ивановского округа специалисты в тестовом режиме попробовали с помощью сервиса прогнозировать урожайность сои. Осенью сравнили реальную и прогнозную цифры, оказалось, что они почти совпадают", - уточняется в релизе.