Гондурас подал запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС

Глава государства Сиомара Кастро провела встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф

ТАСС, 10 июня. Президент Гондураса Сиомара Кастро подала официальный запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС во время своего визита в КНР. Об этом в субботу сообщил в Twiter пресс-секретарь главы государства.

"Президент Сиомара Кастро провела встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, [во время которой] она получила официальный запрос о вступлении Гондураса в эту организацию", - говорится в опубликованном сообщении.

Кастро прибыла в пятницу в Шанхай, начав свой первый визит в Китай после установления в марте дипломатических отношений между странами на уровне послов.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.