В России производство мороженого в 2023 году выросло на четверть

По данным ЦРПТ, за пять месяцев было произведено 214,7 тыс. тонн

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Объем производства мороженого в России с января по май 2023 года возрос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 214,7 тыс. тонн. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

"В России за пять месяцев 2023 года произведено 214,7 тыс. тонн мороженого - это почти на 26% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в сообщении.

Всего за весь прошлый год в оборот поступило 411 тыс. тонн мороженого. Пик производства пришелся на июнь и июль - в этот период в России производилось более 58 тыс. тонн мороженого в месяц. В 2023 году россияне уже купили 96,6 тыс. тонн мороженого. "С наступлением жаркого сезона спрос на десерт вырос более чем в два раза - на 154%. В январе 2023 года было приобретено 12,7 тыс. тонн, а в мае - уже 32,3 тыс. тонн мороженого", - рассказали в ЦРПТ.

Чаще всего в 2023 году мороженое покупали в Московской области - 1,1 тонны мороженого на 1 тыс. жителей, Ленинградской области - 1 тонну, Москве - 930 кг, Томской и Свердловской областях - около 900 кг. Также в топ-10 вошли Вологодская, Мурманская и Новгородская области, Санкт-Петербург, Рязанская и Ярославская области. По данным аналитиков, значительного сезонного подорожания мороженого в России не наблюдается - рост цен составил 2%. В январе стоимость 1 кг мороженого составляла 645 руб., а в мае - 660 руб.

Маркировка мороженого началась в России 1 июня 2021 года в рамках поэтапного внедрения маркировки молочной продукции. Также маркировке подлежат лекарства, упакованная вода, пиво и слабоалкогольные напитки, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.