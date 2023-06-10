Россия в мае стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию

По данным энергетической компании Enagas, королевство закупило у РФ эквивалент 9 663 ГВт·ч сжиженного природного газа

МАДРИД, 10 июня. /ТАСС/. Объем российского газа, приобретенного Испанией в мае текущего года, вырос на 193,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу вечером испанской энергетической компанией Enagas.

Так, в мае королевство закупило у России эквивалент 9 663 ГВт·ч сжиженного природного газа (СПГ), в то время как годом ранее речь шла о 3 289 ГВт·ч. Таким образом, в последний весенний месяц текущего года Россия заняла вторую позицию по объемам поставок данного топлива в Испанию после Алжира. Всего за первые пять месяцев этого года королевство закупило у РФ 33 472 ГВт·ч СПГ - на 135,8% больше показателя годом ранее.

В прошлом году объем приобретенного королевством СПГ из России вырос на 45% по сравнению с показателем 2021 года. В результате в 2022 году РФ заняла четвертую позицию по объемам поставок данного топлива в королевство после США, Алжира и Нигерии.

Ранее в посольстве России в Мадриде корреспонденту ТАСС заявляли, что Испании просто экономически невыгодно отказываться от действующего с 2018 года крупного долгосрочного контракта между ПАО "Новатэк" и испанской компанией Naturgy, по которому цена на газ ниже рыночных котировок.