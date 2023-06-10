Пассажирское речное сообщение Хабаровск - Фуюань возобновилось после трехлетнего перерыва

Пересечение границы возможно по уже имеющейся визе в КНР, либо в составе туристической группы, получив разрешение на въезд по прибытии в Китай

ТАСС, 10 июня. Пассажирское паромное сообщение между Хабаровском и Фуюанем возобновилось после трехлетнего перерыва из-за пандемии, сообщает в субботу пресс-служба правительства Хабаровского края.

"После трехлетнего перерыва и снятия ковидных ограничений возобновлена работа пассажирского речного сообщения по международному маршруту "Хабаровск - Фуюань". На маршруте будут курсировать два судна пассажировместимостью 50 и 99 человек соответственно. На первом судне из Поднебесной в краевую столицу приехали 25 туристов, в обратном направлении с российской стороны проследовали 150 человек", - сообщает пресс-служба.

По словам министра туризма края Екатерины Пунтус, в течение многих лет туры в Фуюанем пользовались спросом. Пересечение государственной границы возможно по уже имеющейся визе в КНР, либо в составе туристической группы, которые получают туристические визы по прибытии в Китай. Для въезда российским туристам потребуется сдать тест на коронавирус.

Со 2 мая в пункте пропуска Хабаровск-Фуюань открыли грузовое транспортное сообщение. Его работа приостанавливалась на холодный период. Пассажирское направление до пандемии пользовалось популярностью, за сезон на этом маршруте обслуживали свыше 50 тыс. человек - жителей России и Китая. Фуюань находится примерно в часе пути от Хабаровска на скоростном судне.