Число ожидающих выезда из Литвы в Белоруссию фур приближается к 2 тыс.

На одном из четырех контрольно-пропускных пунктов прогнозируемое время ожидания приближается к трем суткам

ВИЛЬНЮС, 10 июня. /ТАСС/. Водители фур на двух из четырех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на въезде из Литвы в Белоруссию будут вынуждены ждать пересечения границы более двух суток, на одном из них прогнозируемое время ожидания приближается к трем суткам. Об этом свидетельствуют данные, размещаемые в режиме реального времени на сайте дирекции КПП при Минтрансе Литвы.

По состоянию на 10:00 (совпадает с мск) субботы наиболее длительное ожидание предстоит на наиболее востребованном среди водителей переходе в населенном пункте Медининкай (направление на Минск), где в очереди находились 710 грузовых автомобилей с предполагаемым временем пропуска через границу в 68 часов. На КПП в Райгардасе (направление на Брест) сложилась аналогичная ситуация: в 54-часовой очереди простаивают 509 фур.

Всего на четырех пунктах пропуска, согласно данным дирекции, находятся 1 894 грузовика. Однако на самом деле у границы их гораздо больше, так как ведомство фиксирует лишь тот транспорт, который въезжает на площадки ожидания.