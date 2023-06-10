10 июня, 07:31

Кабмин расширил перечень жизненно важных лекарств

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

В него добавили лекарства для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в том числе в него добавились лекарства для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в субботу на сайте кабмина.

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"В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов", - говорится в сообщении.

В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлена форма гранул, покрытых оболочкой. Его применяют в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. Также в перечень добавлены диспергируемые таблетки для препарата сапроптерин, который назначают как взрослым, так и детям для лечения фенилкетонурии. Добавлена форма подъязычных таблеток для обезболивающего препарата просидол и таблеток, покрытых пленочной оболочкой – для иммунодепрессанта пирфенидон.

Как отмечается на сайте правительства, эту форму разработали в России и зарегистрировали в конце 2022 года. Подчеркивается, что цены на лекарства из этого перечня регулируются государством. Их назначают в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Всего в перечень входит более 800 препаратов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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